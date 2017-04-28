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بالصور.. محافظ بور سعيد: العناية الإلهية أنقذت سوق البازار من كارثة

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مصراوي Masrawy

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة: "إن العناية الإلهية أنقذت سوق البازار بحي الشرق من كارثة، وذلك عقب اشتعال النيران بأحد محال الأسماك".

وأشار "الغضبان"، خلال جولته بالسوق، إلى أنه أصدر تعليماته لمسئولي حي الشرق بالبدء في تطوير سوق البازار، والانتهاء منه قبيل نهاية شهر يونيو المقبل، على أن يقام سوق للخضروات وآخر للأسماك، وتجميع البائعين بالسوق داخلهما.

وشدد محافظ بورسعيد، في ختام جولته، على سرعة رفع جميع المخلفات من السوق، مؤكدًا أن العناية الالهية أنقذت السوق من كارثة محققة إذا امتدت النيران إلى باقي الأماكن المحيطة، موجهًا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد صاحب المحل الذي سبق تحذيره عدة من المرات برفع جميع المخلفات وتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة.

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