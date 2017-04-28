بالصور.. حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في دائرة قسم ثان أسوان ومركز شرطة كوم إمبو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 أحكام قضائية و81 قرار إداري صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، بجانب رفع 59 حالة إشغال بالطريق العام.

حُر المحضر رقم "1367 / 2017م" إداري قسم ثان أسوان بما أسفرت عنه الحملة.