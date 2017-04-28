أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (1)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (1)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (2)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (2)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (3)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (3)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (4)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (4)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (5)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (5)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (6)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (6)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (7)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (7)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (8)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (8)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (9)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (9)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (10)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (10)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (11)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (11)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (12)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (12)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (13)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (13)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (14)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (14)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (15)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (15)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (16)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (16)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (17)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (17)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (18)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (18)

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (19)حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (19)

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في دائرة قسم ثان أسوان ومركز شرطة كوم إمبو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 أحكام قضائية و81 قرار إداري صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، بجانب رفع 59 حالة إشغال بالطريق العام.

حُر المحضر رقم "1367 / 2017م" إداري قسم ثان أسوان بما أسفرت عنه الحملة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"