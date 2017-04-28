بالصور.. حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (1)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (2)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (3)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (4)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (5)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (6)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (7)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (8)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (9)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (10)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (11)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (12)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (13)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (14)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (15)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (16)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (17)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (18)
حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي أسوان وكوم أمبو (19)
أسوان - إيهاب عمران:
شنت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في دائرة قسم ثان أسوان ومركز شرطة كوم إمبو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 أحكام قضائية و81 قرار إداري صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، بجانب رفع 59 حالة إشغال بالطريق العام.
حُر المحضر رقم "1367 / 2017م" إداري قسم ثان أسوان بما أسفرت عنه الحملة.
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