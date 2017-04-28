زيدان: أجد صعوبة في عدم إشراك إيسكو

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أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن صعوبة إخراج إيسكو من التشكيل الأساسي لريال مدريد بعد العرض المميز الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح زيدان، أنه عندما كان لاعبا كان يخوض كل المباريات أو معظمها، لذا يدرك جيدا صعوبة إخراج أي لاعب من التشكيل الأساسي، حيث يحرص دائما على التحدث مع جميع اللاعبين، مشيرا إلى أن الريال مقبل على مبارتين غدا يوم الثلاثاء وإيسكو جاهزا لخوضهما.

وأشار زيدان إلى وجود العديد من المعايير التي يتبعها قبل إختيار التشكيل الأساسي للفريق من بينها الحالة الفنية والبدنية للاعب وطريقة لعب الفريق الخصم، مشيرا إلى أنه يمتلك التنوع المطلوب في قائمته مركدا على أن ذلك الأمر يعد من أبرز مميزات الفريق.

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وعو وجود تشكيل أساسي وأخر احتياطي للريال، قال زيدان أنه يدرك منذ البداية إمتلاكه لفريق أكثر من رائع بإمكانهم المشاركة في المباريات في ظل خوض ريال مدريد لكافة المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان أن هدف الجميع واحد وهو تحقيق الفوز وللجميع مطلق الحرية في التعبير عن رأيه بشأن من يلعب ومن لا ولكن هو من سيتخذ القرار النهائي.