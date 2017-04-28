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تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

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تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

(أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، في مقابلة مع الإذاعة العامة الأمريكية، أن واشنطن لا تستبعد إجراء حوار مباشر مع نظام بشأن برنامج بيونج يانج النووي.

وقال تيلرسون "بالطبع هذه الطريقة التي نريدها للتوصل إلى حل"، ردًا على سؤال حول احتمال خوض مفاوضات مباشرة مع النظام الكوري الشمالي.

لكنه أضاف أن بيونج يانج يجب أن تكون مستعدة لمناقشة نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية وليس مجرد تجميد برنامجها النووي، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في كوريا الشمالية.

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