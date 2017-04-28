بالصور.. تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، 25 سيارة ومعدة جديدة، تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إن المعدات الجديدة تشمل 10 سيارات حديثة للنقل الداخلي مجهزة بكافة الإمكانيات، وسيارات قلاب لدعم منظومة النظافة، بالإضافة إلى عدد من سيارت سلالم الكهرباء لتدعيم الأحياء، مشيرًا إلى أن سيارات النقل الداخلي المدشنة ستكون لخدمة مواطني مشروع الإسكان الإماراتي.

وأنبه المحافظ على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدًا أن أي أعمال غير قانونية من السائقين الذين يعملون بمشروع الإسكان الإماراتي ستقابل بكل حزم وقوة.