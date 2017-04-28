أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (1)تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (1)

تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (2)تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (2)

تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (3)تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (3)

تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (4)تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (4)

تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (5)تدشين سيارات ومعدات بـ25 مليون جنيه لخدمة أهالي بورسعيد (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، 25 سيارة ومعدة جديدة، تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إن المعدات الجديدة تشمل 10 سيارات حديثة للنقل الداخلي مجهزة بكافة الإمكانيات، وسيارات قلاب لدعم منظومة النظافة، بالإضافة إلى عدد من سيارت سلالم الكهرباء لتدعيم الأحياء، مشيرًا إلى أن سيارات النقل الداخلي المدشنة ستكون لخدمة مواطني مشروع الإسكان الإماراتي.

وأنبه المحافظ على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدًا أن أي أعمال غير قانونية من السائقين الذين يعملون بمشروع الإسكان الإماراتي ستقابل بكل حزم وقوة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"