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إحدى المشاركات في مؤتمر الشباب: تواصلت مع "الرئاسة" لإنشاء المجلس القومي للشباب

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إحدى المشاركات في مؤتمر الشباب: تواصلت مع "الرئاسة" لإنشاء المجلس القومي للشباب إحدى المشاركات في مؤتمر الشباب: تواصلت مع "الرئاسة" لإنشاء المجلس القومي للشباب

مصراوي Masrawy

مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

قالت الدكتورة مروة كمال، مديرة إدارة العلاقات العامة الخارجية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة: "إنها كانت تتمنى المشاركة في مؤتمر الشباب الوطني الثالث، والذي أقيم على مدار 3 أيام على بالمحافظة، لطرح فكرة كانت تدور في خاطرها وتمنت تنفيذها، ورغم تمكنها من المشاركة، إلا أن ظروف التنظيم منعتها من التحدث وطرح أفكارها وخواطرها على الرئيس عبد الفتاح ، والذي كان حريصًا على المشاركة في كافة فعاليات المؤتمر.

وأضافت كمال، أنها تواصلت مع المسؤولين في رئاسة الجمهورية، لتوصيل رسالتها للرئيس وهي "إنشاء المجلس القومي للشباب"، يكون كل أعضاؤه من الشباب، مشيرة إلى أنها ترى ضرورة إنشائه، وأنه في حال تشكيله فسيتبع لرئاسة الجمهورية، مع تواجده في جميع المحافظات، واهتمامه بمشاكل الشباب والسعي لحلها مع المسؤولين، وتصعيد ما يصعب حله للرئاسة للنظر فيه.

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