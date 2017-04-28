بالصور- تعرف على الأكلات المفضلة لبابا الفاتيكان

كتب - علي أحمد:

تشهد مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، زيارة تاريخية للبابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان.

وتزامناً مع زيارته إلى مصر، نلقي الضوء على بعض من الجوانب الحياتية للبابا فرانسيس الأول، حيث نبرز هنا ما يتعلق بعاداته الغذائية وأكلاته المفضلة، وذلك نقلا عن صحيفة "الجادريان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "البيتزا" تعتبر من أكثر الأكلات التي يفضلها بابا الفاتيكان - الأرجنتيني الجنسية - بالإضافة إلى شرائح اللحم "ستيك"، كما يفضل كذلك تناول "الإمبانادا" وهي أكلة إسبانية تشبه في شكلها "القطائف" ولكنها محشوة باللحم المفروم.

وفيما يتعلق بالحلوى والمشروبات، يفضل البابا فرانسيس احتساء الشاي الأرجنتيني، والذي يصنع من أوراق نبات "يربا ميت" المحلي، كما يفضل تناول "الكوكيز" الأرجنتيني، والآيس كريم.