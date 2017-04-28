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تعرف على أفضل مدن العالم في تكوين الصداقات

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تعرف على أفضل مدن العالم في تكوين الصداقات تعرف على أفضل مدن العالم في تكوين الصداقات

مصراوي Masrawy

تعرف على أفضل مدن العالم في تكوين الصداقات

كتب - هشام عواض:

للسفر مميزات كثيرة منها زيارة أماكن جديدة والمعالم السياحية وأيضا لتكوين صداقات جديدة، وإن كنت تريد السفر لتكوين صداقات فإليك أفضل المدن في العالم.

وتم تحديد أفضل مدينة في العالم للتعارف على صداقات جديدة، عن طريق إجراء استطلاع للرأي من قبل خدمة الحجز عبر الإنترنت "هوستيلوورلد"، وشارك في الاستطلاع 12 ألف شخص من 30 دولة حول العالم، حسبما ذكرت "The Independent" البريطانية.

وحلل الخبراء البيانات وفق 3 معايير رئيسية، جاء في المرتبة الأولى وتيرة لقاء الأصدقاء، ومن ثم استخدام الشبكات الاجتماعية، وأخيرًا البيئة الاجتماعية، وأيضًا يدخل في معيار البيئة الاجتماعية عدد مرات حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية.

ووضع الخبراء نظام تقيمي لـ20 مدينة، فجاءت في المرتبة الأولى "جوتنبرج" السويدية، وفي المرتبة الثانية العاصمة السويدية "ستوكهولم".

وضمت القائمة شيكاغو، وبوسطن ونيويورك. واحتلت المرتبة السادسة والسابعة كوبنهاجن ومدريد، وحصلت كلا من روما وهامبورج ودبلن على المركز العاشر ضمن القائمة.

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