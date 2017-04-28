محافظ كفر الشيخ يحظر نقل القمح خارج المحافظة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 5426 لسنة 2017، بحظر نقل القمح المنتج محليًا داخل المحافظة لموسم 2017، إلى خارج حدودها، عدا القمح التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، المنقول بسيارات الشركة، وأي جهات أخرى.

وقال "نصر" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه حال نقل القمح المحلي خارج المحافظة يشترط الحصول على التصريح بذلك من مديريتى "الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية" بكفر الشيخ، موجهًا بتوريد كميات القمح التي تضبط بالمخالفة، إلى الشون، والصوامع، التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة.

وشمل قرار محافظ كفرالشيخ، صرف قيمة الكميات التي يجرى ضبطها، وتوريدها لحائزها بالأسعار المحددة، طبقا لقرار وزير الزراعة، المنظم لذلك، مع خصم 20% ، من قيمة السعر كمصروفات إدارية.

وأوضح "نصر" أن يجب تسليم كميات الأقماح المضبوطة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، أو بنك التنمية والائتمان الزراعى، أو الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة كفرالشيخ.

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة، من خلال مباحث التموين ومديرية التموين، على منافذ المحافظة المشتركة مع المحافظات المجاورة، لمنع خروج القمح المنتج محليًا إلى خارج حدود المحافظة، وتطبيق القانون على كل مخالف.