من هو المخترع الصغير الذي كرمه الرئيس السيسي؟ صور

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال مؤمن عبد الرحمن عثمان، "المخترع الصغير"، والذي كُرم على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الوطني الثالث بالإسماعيلية: "إنه شَرُف بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تكريمه وسام على صدره وحافز جديد له لاستكمال مشواره، موجهًا رسالة شكر لوالديه، مؤكدًا أنهما سبب حقيقي لما وصل إليه من اختراعات بسبب تشجيعهما وتحفيزهما له باستمرار".

وتابع عبد الرحمن: "حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة للسلام من خلال اختراع ريبورت كاشف للألغام".

ويعد "مؤمن"، أصغر مخترع مصري شارك في مسابقة ناسا الدولية، وفي مسابقة ناسا الفضائية لقياس ضغط الدم لرائد الفضاء، كما سجل براءة اختراع لدائرة تحكم عن بُعد عن طريق الإنترنت.

مؤمن، ذو الـ 13 عامًا، نموذج مشرف للإسماعلية، طالب في المرحلة الإعدادية بمدرسة الخلفاء الراشدين، حصل على العديد من الجوائز من خلال الاختراعات التي قدمها، والتحق بجامعة الطفل في جامعة قناة السويس وجامعة القاهرة ومركز الموهوبين، وشارك في مسابقات عالمية، وحصل على جوائز داخل مصر وخارجها، منها: المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

ويتذكر مؤمن بداياته بالقول: "كانت أول اهتماماتي تفكيك ألعاب إخوتي وإعادة تكوينها، حيث كنت أرغب في اكتشاف ما بداخلها، ومن هنا بدأت فكرة التعامل مع الأسلاك الكهربائية".

ويذكر أن أول اختراعاته، كان دائرة كهربائية للتحكُّم في التيار الكهربائي للمصعد بمسكنه، ثم "ريموت" يتحكم في روبوت إلكتروني، وكان حريصًا على تطوير الفكرة لاختراع دائرة كهربائية تتحكم في أي جهاز كهربائي في أي منطقة عن بُعد.