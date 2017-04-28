أمن سوهاج تقتحم الجبل.. وتحرر "نجل عمدة" من قبضة خاطفيه

سوهاج – عمار عبد الواحد:

حررت قوات من مباحث محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، نجل عمدة سابق بقرية بنجا اختطفه تشكيل عصابي لطلب فدية مالية من أسرته.

وأكد مصدر أمني أن القوات حررت نجل العمدة بعد اقتحامها المنطقة الجبلية بنزلة عمارة دائرة مركز طهطا.

كان مدير أمن سوهاج تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة طهطا باختطاف عادل عباس شوقي، نجل عمدة سابق يقيم قرية بنجا دائرة المركز، بعد أن تلقى أهله اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين يطلبون فيه من ذوي الشاب سداد 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد المشنب، رئيس مباحث مركز طهطا لتحرير المجني عليه وضبط الجناة.

وأكدت التحريات احتجاز المجني عليه بالمنطقة الجبلية بنزلة عمارة دائرة المركز، وبعد الدفع بمأمورية مكبرة للمنطقة المشار إليها، حررت القوات الشاب دون دفع أهله فدية.

وتمكنت القوات من ضبط 3 من المتهمين، فيما تكثف وحدة مباحث مركز طهطا جهودها لضبط باقي الجناة.