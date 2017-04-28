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بالصور- السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة

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مصراوي Masrawy

يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (1)السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (1)

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (2)السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (2)

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (3)السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (3)

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (4)السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (4)

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (5)السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة (5)

القاهرة- (مصراوي):

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد قاعة المؤتمرات والمنشآت الجاري تنفيذها هناك.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن السيسي توجه بعد ذلك إلى جبل الجلالة بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة، حيث تفقد الموقف التنفيذي للعمل الجاري بمدينة الجلالة والطريق المؤدي لها، بالإضافة إلى مدينة المستقبل.

وذكر البيان أن السيسي تبادل الحديث مع المقاولين والعاملين بتلك المشروعات خلال الجولة التفقدية، وأشاد بما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز هذه المشروعات التنموية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وطبقاً لأعلي معايير الجودة خاصة في ضوء ما ستساهم به في تحقيق التنمية الشاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر حياة كريمة لساكنيها،

وأوضح البيان، أن السيسي أكد مسيرة للتنمية لن يستطيع أحد أن يوقفها أو يعرقلها، وذلك بفضل إرادة وعزيمة المصريين الراسخة.

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