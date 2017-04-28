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موقع أمريكي عن زيارة البابا للأزهر: من المهم جدا الحوار مع الإسلام

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موقع أمريكي عن زيارة البابا للأزهر: من المهم جدا الحوار مع الإسلام موقع أمريكي عن زيارة البابا للأزهر: من المهم جدا الحوار مع الإسلام

التحرير

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بعنوان "زيارة البابا فرانسيس لمصر وسط مخاوف أمنية بعد هجمات داعش التي ضربت الكنائس"، قال موقع "انكويستر" الإخباري الأمريكي إن "بابا الفاتيكان يزور القاهرة اليوم لتقديم الراحة للمسيحيين"؛ موضحا أن "الزيارة تأتي بعد أسابيع من قتل داعش 45 شخصا على الأقل في كنائس مصرية بعمليتين انتحاريتين منفصلتين".

ولفت الموقع إلى أن "السلطات المصرية شددت الإجراءات الامنية بمنطقة استعدادا لزيارة البابا؛ كما تقوم الشرطة بعمليات تفتيش في كل مكان بالحي بشكل متكرر، كما تم حظر مواقف السيارات في الشوارع الرئيسية بجميع أنحاء المنطقة، وسط حديث عن إغلاق أصحاب المحلات متاجرهم اعتبارا من يوم الجمعة حتى انتهاء زيارة البابا".

وأضاف "انكويستر" أن "أبرز ما في الأمر هو زيارة البابا للمسجد الأزهر الذي شيد قبل ألف عام، ومنارة المذهب السني المتسامح حول العالم، كما سيلتقي البابا مع الإمام الكبير الشيخ أحمد الطيب، وسوف ينتهي اليوم بلقاء البابا تواضروس الثاني الذي نجا من أحد تفجيرات أحد الشعانين".

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ونقل الموقع عن الكاردينال ليوناردو ساندري الذي ينضم إلى فرانسيس في جولته بمصر: "إنه لقاء عزاء وشراكة مع المجتمع الكاثوليكي الصغير، لكنه ذو أهمية كبيرة من وجهة النظر العالمية وبطبيعة الحال، من المهم جدا الحوار مع الإسلام، والاجتماع مع شيخ الأهر".

ولفت إلى أن "الزيارة تأتي وسط تصاعد التوترات بسبب الإرهاب ورغبة البابا فرانسيس في التغلب عليه عبر تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي ناظرا لنفسه كرسول للسلام بمصر"؛ مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح كان قد ألقى خطابا تاريخيا في الأزهر في يناير 2015 وأدان فيه العنف والتطرف.

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التحرير

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