قيادية بـ«دعم مصر»: البرلمان لن يناقش «تيران وصنافير» إلا بعد حكم الدستورية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت النائبة، عبله الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والقيادية بائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لم يحدد أي جلسات عامة حتي الآن لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.

وشددت الهواري، خلال تصريح خاص لـ"التحرير"، على أنه من المستجيل عرض الاتفاقية أو مناقشتها إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

شاهد أيضا

وأوضحت النائبة، أنه في حالة صدور قرار برفض الاتفاقية من قبل المحكمة الدستورية العليا، لن يتم مناقشتها نهائيًا داخل المجلس لأنها ستصبح وقتها هي والعدم سواء وستلغي كل الآثار المترتبه عليها.

وأضافت أنه في حالة صدور قرار بصحة الاتفاقية سيتم مناقشتها وعقد جلسات استماع حولها لكافة المؤيدين والمعارضين، على أن يتم مناقشة كافة المستندات المقدمة، وذلك بمشاركة عدد من اللجان النوعية كلجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي.