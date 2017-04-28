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وكيل لجنة النقل «خائف» من عجز حكومي عن توفير السلع في رمضان

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وكيل لجنة النقل «خائف» من عجز حكومي عن توفير السلع في رمضان وكيل لجنة النقل «خائف» من عجز حكومي عن توفير السلع في رمضان

التحرير

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أبدى النائب محمد عبد الله ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تخوفه من عجز حكومي عن توفير السلع ومحاربة غلاء الأسعار قبل شهر رمضان، ليتقدم ببيان عاجل للدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع الأسعار الذي يحدث كل عام في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة جميعها عجزت عن حل هذه الأزمة التي تحدث كل عام.

وتساءل عبد الله، عن الإجراءات التي ستتبعها الوزارة هذا العام لمنع ارتفاع الأسعار، وما الآليات التي ستقوم بها الوزارة لتطبيق الرقابة على الأسواق وهل هناك خطة لدعم الأسواق بمنتجات أو سلع بأسعار منافسة عن السوق، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة لعدم تسرب السلع للسوق السوداء وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك.

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وطالب وكيل لجنة النقل بالبرلمان، الوزارة بضرورة التصدي الكامل لكل محاولات التلاعب بأسعار السلع الغذائية في رمضان المقبل، من خلال عمل خطة استراتيجية لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضرورة عمل اتفاق بين وزارة التموين والتجار لتوريد السلع مباشرة إلى الوزارة لتقوم ببيعها للمواطنين مباشرة في منافذ البيع الخاصة بها، والتوسع في إقامة المصانع والإنتاج الزراعي والحيواني لتوفير السلع المحلية والحد من الاستيراد.

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التحرير

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