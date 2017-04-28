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نائب: جامعة النهضة لم تسدد ثمن الأرض المقامه عليها منذ 10 سنوات

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نائب: جامعة النهضة لم تسدد ثمن الأرض المقامه عليها منذ 10 سنوات نائب: جامعة النهضة لم تسدد ثمن الأرض المقامه عليها منذ 10 سنوات

التحرير

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قدم النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالا لرئيس للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم سداد جامعة النهضة بمحافظة بني سويف ثمن الأرض المقامة عليها الجامعة منذ إنشائها من 10 سنوات.

وأضاف بدر، أن قيمة الأرض تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، «مما يعد إهدارا للمال العام دون أن تتحرك ».

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وأوضح النائب أن جامعة النهضة ببني سويف خُصصت لها الأرض التي بُنيت عليها بقرار من الدكتور أنس جعفر المحافظ الأسبق، والذي أصبح رئيس لذات الجامعة فور خروجه من منصبه في نفس عام افتتاحها، رغم أن الأرض من أملاك الدولة ولم تسدد قيمتها حتى الآن، لافتا إلى أنها جامعة خاصة واستثمارية وتحقق نسب أرباح عالية.

وطالب بدر، الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد قيمة هذه الأرض المقام عليها الجامعة للاستفادة المالية منها في الكثير من المشروعات الهامة المتوقفة بمحافظة بني سويف.

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