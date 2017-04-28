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أسوشيتدبرس: بابا الفاتيكان يحمل رسالة سلام لمصر

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أسوشيتدبرس: بابا الفاتيكان يحمل رسالة سلام لمصر أسوشيتدبرس: بابا الفاتيكان يحمل رسالة سلام لمصر

التحرير

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، اليوم الجمعة: إن "البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، يدفع المخاطر الأمنية بعيدًا عندما يتجّه اليوم في زيارة تستمر يومان إلى ، هادفًا إلى تقديم جبهة موحدة بين المسلمين والمسيحيين، تُنكر العنف المُرتكب باسم الله".

وتابعت الوكالة، أن الزيارة تأتي بعد ثلاثة أسابيع من قيام تنظيم "داعش" بتفجيرين يوم أحد السعف، ومن المتوقع أن تتخلل زيارة البابا سلسلة من اللقاءات الرمزية العميقة مع القيادة الدينية والسياسية في مصر".

ومن المقرر أن يلتقي البابا بالرئيس عبد الفتاح والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأن يصلي من أجل ضحايا الهجومين.

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وأوضحت الوكالة "ما يثير الاهتمام، زيارة البابا للأزهر، ولقاءه الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في جلسة مغلقة، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر للسلام عصر الجمعة".

وتهدف الزيارة، كما أعلنها البابا، تقديم رسالة سلام إلى الدولة التي دمرتها الهجمات الإرهابية المتطرفة، وتشجيع ثقافة احترام وتسامح الأقليات، وفقًا لـ"أسوشيتدبرس".

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التحرير

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