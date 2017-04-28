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تنسيق بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

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تنسيق بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان تنسيق بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

التحرير

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أنهت القوات المسلحة، كل إجراءات التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، لتأمين الزيارة الهامة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والوفد المرافق له إلى .

وبدأت عناصر القوات المسلحة في رفع درجة الاستعداد والانتشار لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين زيارة قداسة البابا، وتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التى من المقرر أن يشارك بها قداسة البابا، مع إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

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