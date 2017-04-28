بالفيديو.. بابا الفاتيكان يصل مطار القاهرة ورئيس الوزراء يستقبله

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استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، في زيارة للقاهرة تستمر لمدة يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وسيبدأ البابا فرانسيس زيارته بلقاء الرئيس السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، قبل أن يتوجه إلى مشيخة الأزهر ليلتقي هناك الشيخ أحمد الطيب، وبعدها سيلقي كلمة في ختام مؤتمر الأزهر للسلام العالمي الذي افتتح الخميس.

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ومن المقرر أن يترأس البابا فرانسيس غدا السبت، صلاة القداس الإلهى، فضلًا عن عقد لقاء مع رجال الدين المسيحي من الطائفة الكاثوليكية.