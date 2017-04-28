أزمة بين كوبر والجبلاية بسبب البطولة العربية

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نشبت أزمة بين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، ومسئولي اتحاد الكرة، بسبب البطولة العربية التي ستقام من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتتمثل الأزمة في أن كوبر يرغب في انطلاق الدوري الجديد منتصف أغسطس المقبل، بما يعني أن لاعبي الأهلي والزمالك لن يحصلوا على فترة راحة كافية قبل بدء الموسم الجديد، خاصة وأن مباريات كأس مصر ستنتهي بعد يوم 5 أغسطس، فضلًا عن مشاركة الأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا، بما يعني أن الفريقين سيعانيان من تلاحم المواسم.

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ويعقد كوبر جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل لبحث كيفية حل أزمة البطولة العربية.