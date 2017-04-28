وكيل "الملّي للأقباط الأرثوذكس": زيارة بابا الفاتيكان تُروج لمصر أمنياً وسياحياً

كتبت- هاجر حسني:

قال الدكتور كميل صديق - وكيل المجلس الملّي للأقباط الأرثوذكس، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر تمثل إضافةً إلى البلد، خاصةً في ظل الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، مضيفًا أن مصر تُحسن استغلال هذه الزيارة التي كانت بحاجتها في هذا التوقيت.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن الزيارة ستلفت أنظار العالم إلى مصر، وترُوج لها أمنيًا وسياحيًا، متابعًا:"لأن هذا الرجل أينما يحل تُتابع خطواته من قِبل الكثيرين، ولهذا سيظل اسم مصر يتردد لمدة يومين - مدة الزيارة - في العالم كله، وهو ما سيكون له مردود إيجابي".

ووصل البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان إلى القاهرة، منذ قليل، في زيارة قصيرة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، وهي أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس عددًا من كبار مسؤولي الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستقبله في قصر الاتحادية، ثم لقاء شيخ الأزهر، ويعقبه لقاء البابا تواضروس الثاني - بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلًا عن لقاء عدد من رؤساء الكنائس المصرية.