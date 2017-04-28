أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وكيل "الملّي للأقباط الأرثوذكس": زيارة بابا الفاتيكان تُروج لمصر أمنياً وسياحياً

Google+ Print
وكيل "الملّي للأقباط الأرثوذكس": زيارة بابا الفاتيكان تُروج لمصر أمنياً وسياحياً وكيل "الملّي للأقباط الأرثوذكس": زيارة بابا الفاتيكان تُروج لمصر أمنياً وسياحياً

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان و الرئيس

كتبت- هاجر حسني:

قال الدكتور كميل صديق - وكيل المجلس الملّي للأقباط الأرثوذكس، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر تمثل إضافةً إلى البلد، خاصةً في ظل الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها ، مضيفًا أن مصر تُحسن استغلال هذه الزيارة التي كانت بحاجتها في هذا التوقيت.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن الزيارة ستلفت أنظار العالم إلى مصر، وترُوج لها أمنيًا وسياحيًا، متابعًا:"لأن هذا الرجل أينما يحل تُتابع خطواته من قِبل الكثيرين، ولهذا سيظل اسم مصر يتردد لمدة يومين - مدة الزيارة - في العالم كله، وهو ما سيكون له مردود إيجابي".

ووصل البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان إلى القاهرة، منذ قليل، في زيارة قصيرة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، وهي أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس عددًا من كبار مسؤولي الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستقبله في قصر الاتحادية، ثم لقاء شيخ الأزهر، ويعقبه لقاء البابا تواضروس الثاني - بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلًا عن لقاء عدد من رؤساء الكنائس المصرية.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»