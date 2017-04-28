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بابا الفاتيكان يصل قصر الاتحادية للقاء السيسي

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بابا الفاتيكان يصل قصر الاتحادية للقاء السيسي بابا الفاتيكان يصل قصر الاتحادية للقاء السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس يستقبل بابا الفاتيكان

كتبت ـ هاجر حسني:

وصل منذ قليل، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى القصر الجمهوري "الاتحادية" للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل شريف اسماعيل ـ رئيس الوزراء، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، في أول زيارة له منذ عام 2000.

وكان في استقبال البابا في المطار الأنبا ابيفانيوس رئيس دير أبو مقار، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، المطران غريغوريوس الثالث الحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك،الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرط الاقباط الكاثوليك.

ومن المقرر أن يلتقي البابا بشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددًا من رؤساء الكنائس المصرية.
وسيلقي البابا كلمة في جامعة الأزهر خلال مؤتمر الأزهر العالمي للسلام.​

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