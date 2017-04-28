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بابا الفاتيكان يغادر مطار القاهرة متوجهًا لقصر الاتحادية وسط حراسة مشددة

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بابا الفاتيكان يغادر مطار القاهرة متوجهًا لقصر الاتحادية وسط حراسة مشددة بابا الفاتيكان يغادر مطار القاهرة متوجهًا لقصر الاتحادية وسط حراسة مشددة

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يغادر مطار القاهرة

كتب - طه عبيد: 

غادر مطار القاهرة الدولي منذ دقائق، موكب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بعد استقباله رسمياً في استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة فور وصوله ، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

ويتوجه موكب البابا وسط حراسة مشددة إلى قصر الإتحادية بمصر الجديدة للقاء الرئيس عبدالفتاح .

ويتوجه بابا الفاتيكان بعد ذلك إلى مشيخة الأزهر لحضور مؤتمر السلام الذي ينظمه الأزهر الشريف، ويلقي كلمة خلال المؤتمر، وبعد ذلك يلتقي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ثم يشارك البابا في احتفال تنظمه رئاسة الجمهورية على شرفه.

عقب ذلك يتوجه إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في لقاء مغلق، ثم يتم عقد لقاء مشترك بين وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية.​

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