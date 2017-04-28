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رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

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رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان بمطار القاهرة رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان

كتبت ـ هاجر حسني:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، في أول زيارة لبابا الفاتيكان منذ عام 2000.

وكان في استقبال فرانسيس، لأنبا ابيفانيوس رئيس دير أبو مقار، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، المطران غريغوريوس الثالث الحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرط الاقباط الكاثوليك.

ويلتقي البابا فرانسيس بعد قليل الرئيس عبد الفتاح الذي يستقبله في القصر الجمهوري.

ثم يلتقي البابا بشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددًا من رؤساء الكنائس المصرية.​

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مصراوي Masrawy

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