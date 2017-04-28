وفاة 11 شخصا بسبب مرض "غريب" في ليبيريا

مونروفيا - (د ب أ):

ذكر مسؤول بقطاع الصحة، اليوم الجمعة، أن 11 شخصا توفوا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، فيما أصيب تسعة آخرون على الاقل بالمرض.

وقال فرنسيس كاتيه، كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا، إن هؤلاء المصابين بالمرض "الغريب" ظهرت عليهم أعراض لآلم شديد في المعدة وصداع الرأس.

وأضاف أن اختبارات أولية أظهرت أن المرض لم يكن إيبولا.

وكانت ليبيريا، بالاضافة إلى غينيا وسيراليون المجاورتين، أكثر الدول تضررا من تفشي الايبولا، الذي قتل أكثر من 11 ألف شخص في الفترة من ديسمبر 2013 ومنتصف عام 2016 .

وقال كاتيه إنه تم إرسال عينات دم للتحليل لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وكشفت سلطات الصحة عن المرض غير المعروف في 25 إبريل، عندما توفي العديد من الشخاص في مقاطعة سينوي جنوب شرق البلاد.

ويشتبه أطباء في أنه يتم نقل المرض عبر الاتصال الجسدي.