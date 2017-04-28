أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة 11 شخصا بسبب مرض "غريب" في ليبيريا

Google+ Print
وفاة 11 شخصا بسبب مرض "غريب" في ليبيريا وفاة 11 شخصا بسبب مرض "غريب" في ليبيريا

مصراوي Masrawy

مرضى الايبولا في ليبيريا- صورة ارشيفية

مونروفيا - (د ب أ):

ذكر مسؤول بقطاع الصحة، اليوم الجمعة، أن 11 شخصا توفوا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، فيما أصيب تسعة آخرون على الاقل بالمرض.

وقال فرنسيس كاتيه، كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا، إن هؤلاء المصابين بالمرض "الغريب" ظهرت عليهم أعراض لآلم شديد في المعدة وصداع الرأس.

وأضاف أن اختبارات أولية أظهرت أن المرض لم يكن إيبولا.

وكانت ليبيريا، بالاضافة إلى غينيا وسيراليون المجاورتين، أكثر الدول تضررا من تفشي الايبولا، الذي قتل أكثر من 11 ألف شخص في الفترة من ديسمبر 2013 ومنتصف عام 2016 .

وقال كاتيه إنه تم إرسال عينات دم للتحليل لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وكشفت سلطات الصحة عن المرض غير المعروف في 25 إبريل، عندما توفي العديد من الشخاص في مقاطعة سينوي جنوب شرق البلاد.

ويشتبه أطباء في أنه يتم نقل المرض عبر الاتصال الجسدي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"