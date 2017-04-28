«إنريكي» يكشف عن مفتاح التتويج بـ«الليجا»

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن جميع مباريات الدوري مهمة وهي مفتاح الليجا، ولا يجب أن نحكم على الليجا من مباراة البرنابيو، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيول غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ35 الدوري الإسباني "الليجا".

وقال لويس إنريكي في بداية المؤتمر " لا توجد لدي أي رغبة في الحديث عن الاشياء التي لا تتعلق بمباراة اسبانيول، وغدًا نيمار جاهز للعب، وانيستا يشعر ببعض الالم في العضلة وغداً سنرا ماذا يحدث، ولا اريد التحدث عن عدم التصوير مع كيكي فلوريس وسبق وان فعلت ذلك".

وأضاف " في هذه المرحلة من البطولات المباريات القادمة هي المفتاح لليجا، المباراة الاصعب هي القادمة لانها مباراة ديربي، ولقاء إسبانيول سيكون مثل أي ديربي سابق مع العلم باهمية مثل هذه المباريات وخاصة عندما تكون زائر، واذا كانت مبارياتنا خارج الكامب جميعها صعبة سيكون الديربي هو الاصعب وخاصة عندما يكون الخصم لديه دوافع".

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وأردف إنريكي " نحن في حاجة للنقاط الثلاثة وسنحاول الحصول عليها مع علمنا بصعوبة المنافس في ملعبه، وعلينا ان نتحكم في عواطفنا غداً فالمباراة مهمة جداً، ولا يجب ان نقييم لويس سواريز حسب اهدافه فقط علينا ان نقيمه ايضاً من ما يجلبه لفريق بعمله، وجوميز في حاجة للثقة وعلي ان اعطي الثقة واحفز جميع اللاعبين".

يشار إلى أن لويس إنريكي عند خروجه من القاعة ودع الصحفيين مبتسماً وقال " لحسن الحظ لم يبقى لي الا القليل "، في إشارة منه الا قرب انتهاء الموسم والمؤتمرات، بعد ان أعلن عدم تجديد عقده مع الفريق لحاجته لراحة.