مدافع ليفربول: سنحارب للتأهل إلى «دوري الأبطال»

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أكد الدولي الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن الفريق يمتلك مستقبل مشرق، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، في تصريحاته عقب تجديد تعاقده مع الريدز، حتى عام 2021.

وقال لوفرين: "في ليفربول نمتلك مستقبل مشرق، لسنا هنا من أجل اللعب على التواجد في وسط الترتيب، نحن نمتلك مدرب حقق كل شيء تقريبًا مع دورتموند، في الموسم المقبل سنحاول للوصول إلى أكبر عدد نقاط ممكن، ولكن أولًا يجب علينا أن ننهي هذا الموسم ضمن الأربعة الأوائل".

وأضاف الدولي الكرواتي صاحب الـ28 عامًا: "منذ قدوم يورجن كلوب أصبحت لاعب مختلف ليس فقط أنا بل جميع اللاعبين في ليفربول، أصبحنا نمتلك عقلية مختلفة، كلوب هنا منذ سنة ونصف نعم هذي المدة ليست طويلة ولكن الكثير من الأمور أصبحت مختلفة في ليفربول".

وأردف ديان: "لا زلت مؤمن أننا سوف ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى، لقد قدمنا بداية موسم قوية ولكن للأسف تعرضنا للكثير من الإصابات، لم نكن محظوظين كثيرًا هذا الموسم بسبب الغيابات ولكننا ما زلنا نمتلك فريق يمتلك الكثير من المواهب الشابة".

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وتابع مدافع ليفربول قائلآ: "سنحارب في كل مباراة وسنسعى لحصد الـ 12 نقطة المتبقية لنا هذا الموسم، كل شخص هنا مؤمن أننا قادرين على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن لوفرين صاحب الـ27 عامًا، يقترب من نهاية الموسم الثالث له مع ليفربول، بعد أن جاء من ساوثهامبتون في يوليو 2014، ولعب مع الريدز 105 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الثالث، بجدول ترتيب البريميرليج، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، برصيد 66 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 9 وخسر في 6، مسجلآ 70 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا).