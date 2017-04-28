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«كادت أن تُقتل».. تعين حراسة أمنية مشددة على «إيمان» أسمن فتاة في العالم

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«كادت أن تُقتل».. تعين حراسة أمنية مشددة على «إيمان» أسمن فتاة في العالم «كادت أن تُقتل».. تعين حراسة أمنية مشددة على «إيمان» أسمن فتاة في العالم

أثارت حالة الفتاة المصرية ” إيمان عبد العاطي” أسمن فتاة في العالم  حالة من الجدل في العالم وخاصة في الشارع المصري بين متابعيها، حيث تدخلت الشرطة اليوم من أجل إنقاذها

شقيقة إيمان لا تتبع التعليمات

حيث أشارت ” زي نيوز” الهندية أن مستشفى ” بومباي” التي يتم فيها علاج الفتاة المصرية، قامت اليوم باستدعاء الشرطة بعدما أقدمت شقيقة ” إيمان” بضرب تحذيرات الأطباء عرض الحائط، حيث حاولت أن تسقيها ماء، وأشار الأطباء أن هذا الأمر قد يعرضها للموت.

 

ومن جانبها أكدت ” شيماء” شقيقة الفتاة إنكار هذا الأمر  وأنه لم يتم تحذيرها قائله : ” في الحادي عشر من أبريل، بعث لي الدكتور موفازال لاكدوالا رسالة نصية يُخبرني فيها أنه أعطى شوكولاتة لإيمان وهو ما جعلها سعيدة. ومن ثّم فحينما طلبت أن تتناول الماء اليوم، أعطيتها بضع قطرات، ولكنني لم أكن أعرف أن هذا الأمر سيقود إلى الكثير من المتاعب”.

وأشارت ” زي نيوز” في تقريرها الصادر اليوم الجمعة  أن المستشفى سجلت الواقعة أرسلت بها للقنصلية المصرية، مطالبة بضرورة التزام شيماء لأوامر الأطباء، لأنها خرقها للتعليمات قد يقتل المريضة.

حيث قال الشهابي : ” حينما طلبت منها (شيماء) عدم إسقائها، دعتني بالمجنون. لقد أصبحت بذيئة ومتعسفة للغاية، إذا حدث أي شيء لإيمان خلال فترة إقامتها في الهند، فهذا من شأنه أن يُلحق الضرر بسُمعة الأطباء الهنود. لذا علينا أن نكون حذرين للغاية”.

واشارت الشبكة أنه تم تعين أحد ضباط الشرطة للحراسة على  “إيمان” حتى لا تتكرر تلك الحوادث، حيث من المرجح ان الفتاة لدولة الإمارات لتلقي العلاج.

 

المصدر : مصرفايف

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