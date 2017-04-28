هيثم الحريري يعلن إلغاء مؤتمر "25 - 30" بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن البرلماني السكندري هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك،اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الجماهيري لتكتل " 20-30" المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، بعد ما وصفه بصدور تعليمات من جهات أمنية للقائمين على قاعة المؤتمرات التي كان مقررا أن تستضيف اللقاء وفقا لتأكيد مسؤوليها.

وروى الحريري في بيان رسمي له تفاصيل إلغاء المؤتمر الجماهيري، جاء فيه ، "بناء على رغبة العديد من أهالي الدائرة فى عقد لقاء مفتوح وحوار مجتمعي للنقاش ورغبتي فى تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية وعقد لقاء بين نواب تكتل 25 - 30 وأهالي الإسكندرية تقدمت يوم الجمعة الماضية 18 أبريل بإخطار إلى مأمور قسم شرطة محرم بك بتنظيم اللقاء الجماهيري، ثم قمت بالاتصال تليفونيا بمدير الأمن ومدير الأمن الوطني لإخطارهم باللقاء."

أضاف الحريري "يوم الأربعاء الماضي أبلغني المسئولين عن القاعة المقرر إقامة المؤتمر بها أن جهاز الأمن الوطني أبلغهم بإلغاء المؤتمر وإلغاء الحجز الخاص بالنائب هيثم الحريري فقمت بالاتصال بالحكمدار مأمور قسم محرم بك ورئيس مباحث محرم بك ومدير الأمن لاستيضاح الأمر إلا أن أحد منهم لم يعلن رفض صريح او موافقة واضحة على عقد اللقاء."

وتابع: "أمس الخميس وقبل يوم من المؤتمر أبلغني المسئولين عن القاعة باتصال من أحد الضباط طلب منهم فيه إعادة مبلغ حجز القاعة البالغ 2000 جنيه من إجمالي 3000 جنيه القيمة الكلية، فأكدت لصاحبها أننى لن أسمح بوقوع ضرر له، ولن أعقد المؤتمر فى هذه الحالة".

واستكمل "استمرارًا لمحاولات عقد المؤتمر تواصلت أمس الخميس مع مسئولين بوزارة الداخلية بالقاهرة وإعادة الاتصال بمدير أمن الإسكندرية ومدير الأمن الوطني بالإسكندرية، لكن أحد لم يعلن بشكل رسمي واضح ومحدد بالموافقة أو الرفض."

واختتم الحريري بيانه قائلا: "حتى هذه اللحظة الواحدة ظهر الجمعة 28 أبريل وقبل 4 ساعات من عقد اللقاء لم أخطر رسميا بأى اعتراض أو رفض، وبناء على ما سبق تقرر تأجيل المؤتمر الى أجل غير مسمي حتى يتاح لنا الفرصة أن نلتقى بكم فى وقت قريب ومنعا للضرر الذي قد يقع على المسئولين عن القاعة المقرر إقامة المؤتمر بها."