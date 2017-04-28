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بالصور.. إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (1)إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (1)

إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (2)إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (2)

إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (3)إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (3)

إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (4)إخلاء 11 منزلاً بسبب ميل عقار من 6 طوابق في سوهاج (4)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، إخلاء العقار رقم 3 بحارة عريفة بشارع الشيخ محمد بالغياتية بحي غرب مدينة سوهاج، وذلك بعدما تلاحظ حدوث ميل شديد بالعقار المكون من 6 طوابق.

كان المحافظ، تلقى بلاغًا من رئيس حي غرب يفيد بحدوث ميل شديد بالعقار، ما يهدد حياة أهالي المنزل والمنازل المجاورة، وعلى الفور أُخلي العقار والمنازل المجاورة له ضمانًا لسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد شاكر رئيس حي غرب، أنه جرى فصل جميع المرافق الواصلة إلى العقار، من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، كما جرى إخلاء 10 منازل مجاورة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والإسكان لبيان أسباب الميل الذي حدث بالعقار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المبنى حفاظًا على أرواح المواطنين.

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