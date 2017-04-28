إقبال متوسط فى انتخابات أطباء المنيا لاختيار نقيبهم

المنيا ــ ريمون الراوي:

وسط إقبال متوسط من الناخبين، بدأت نقابة الأطباء بالمنيا فعاليات انتخاباتها، اليوم الجمعة، لاختيار نقيب للمحافظة خلفًا للدكتور يحيى شاكر، الذي توفي قبل نحو شهرين.

ويخوض 4 مرشحين انتخابات النقابة، ويبلغ مَن لهم حق التصويت في عملية الاقتراع التي تجري في نادي المنيا الرياضي نحو 7 آلاف طبيب.

والمرشحون الأربعة هم: الدكتور أحمد رضا العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة المنيا، والدكتور أسامه أحمد بلبل، مدير مستشفيات الصحة بالمنيا، ورئيس قسم التخدير بمستشفى المنيا العام سابقاً، والدكتور مجدي مصطفي كامل محمد، أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بجامعة المنيا، وكذا الدكتور عمرو محمد علي، طبيب بالصحة.