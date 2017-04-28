لدواع أمنية.. تأجيل مؤتمر تكتل 25-30 في الإسكندرية لأجل غير مسمى

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أعلن المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إلغاء المؤتمر الجماهيري لتكتل 25-30، الذي كان من المقرر إقامته مساء الجمعة؛ بسبب ما وصفه بمنع الضرر على مسؤولي قاعة المؤتمرات التي كانت ستستضيف الحدث بعد أن أبلغه مسؤوليها أن لديهم تعليمات من جهات أمنية بمنع إقامة اللقاء.



وقال "الحريري" -في بيان رسمي له- "بناء على رغبة العديد من أهالي الدائرة في عقد لقاء مفتوح وحوار مجتمعي للنقاش ورغبتي في تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية، وعقد لقاء بين نواب تكتل 25 - 30 وأهالي الإسكندرية تقدمت يوم الجمعة 18 أبريل 2017 بإخطار إلى السيد مأمور قسم شرطة محرم بك بتنظيم اللقاء الجماهيري، ثم قمت بالاتصال تليفونيا بالسيد مدير الأمن ومدير الأمن الوطني لإخطارهم باللقاء."

وأضاف "يوم الأربعاء 26 أبريل أبلغني المسؤولين عن القاعة المقرر إقامة المؤتمر بها أن جهاز الأمن الوطني أبلغهم بإلغاء المؤتمر والحجز الخاص بالنائب هيثم الحريري، فقمت بالاتصال بمأمور ورئيس مباحث قسم محرم بك ومدير الأمن إلا أن أحد منهم لم يعلن رفض صريح أو موافقة واضحة على عقد اللقاء."

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واستطرد قائلا "أمس الخميس، أبلغني المسؤولين عن القاعة أن أحد ضباط جهاز الأمن الوطني طلب منهم إعادة مبلغ حجز القاعة 2000 جنيه من إجمالي 3000 جنيه القيمة الكلية للحجز، فأكدت لصاحب القاعة اني لن أسمح بوقوع ضرر له، واني لن أعقد المؤتمر في هذه الحالة."

وأشار النائب البرلماني إلى أنه حتى الآن، لم تم إخطاره رسميا بأي اعتراض أو رفض، لافتا بأنه قرر تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى.