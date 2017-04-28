تفاصيل حبس مأمور قسم النوبارية وشرطي و6 آخرين بسبب «السجائر المسرطنة»

التحرير

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حصلت "التحرير" على تفاصيل الإيقاع بمأمور قسم النوبارية وأمين شرطة و3 آخرين؛ لاتهامهم بتزوير محضر على خلاف الحقيقة الخاص بإعدام أحراز عبارة عن 258 كرتونة سجائر رويال مستوردة، يقدر ثمنها بنحو 3 ملايين جنيه، والاستيلاء على الأحراز والتصرف فيها بالبيع لصالحهم.

وقرر المستشار تامر شمة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، أمس الخميس، حبس المأمور وأمين شرطة و3 من أعضاء اللجنة السباعية المشكلة بقرار النيابة العامة لإعدام الحرز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القضية بدأت أحداثها الأسبوع الماضي، عندما لاحظ عدد من الأهالي وجود كميات كبيرة من السجائر المستوردة لدى أحد التجار بمركز بدر، وظهور أحد أمناء الشرطة من قوة القسم بالمحل أكثر من مرة.

وأثار تردد الشرطي على التاجر شكوك الأهالي، ليتذكروا ما حدث العام الماضي، وذك عقب ضبط كمية كبيرة من السجائر بكمين الطريق الدولي، وتردد آنذاك أنها مسرطنة، وتم التحفظ عليها بالقسم لإعدامها.

وشكل الأهالي مجموعات عمل بحث، توصلوا من خلالها إلى أن تلك الكمية من السجائر عبارة عن "حرز القضية"، فأبلغوا أجهزة الأمن التي عرضت الأمر على وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حيث وجه للأمن العام بسرعة ضبط المأمور وباقي المتهمين.

وتوصلت جهود فريق البحث بقيادة اللواء محمد خريصة، مدير مباحث البحيرة، إلى أن العقيد "م. س"، مأمور قسم شرطة النوبارية، و"محمد. أ"، أمين شرطة من قوة القسم، اشتركا مع 3 من أعضاء اللجنة السباعية المشكلة بقرار من النيابة العامة لإعدام "الحرز".

وتبين أن المأمور اتفق مع المتهمين الأربعة على بيع الحرز لأحد التجار، وتوزيع إجمالي المبلغ فيما بينهم بالاشتراك مع "أحمد. م"، مفتش أغذية، و"أيمن. ع" مفتش تموين، و"أيمن. ع" مفتش صحة، و"أحمد. م" سائق، ومندوب البيئة "جاب الله. م"، ومندوب شركة الشرقية للدخان "عبد القادر. م".

وداهمت قوة من ضباط المباحث بقيادة العميد حازم حسن، محل التاجر، الذي ألقى 180 كرتونة سجائر بالطريق، ولاذ بالفرار، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من ضبط الكمية، ومبلغ 28 ألف جنيه.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار التاجر ومندوبي البيئة وشركة الشرقية للدخان، وإخلاء سبيل السائق.