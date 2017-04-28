كيف يتجنب الموظف الفصل من عمله بعد إقرار «الخدمة المدنية»؟

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التطوير واليقظة والحذر وتجنب المشكلات واللجوء للقضاء.. أبرز النصائح

ينتظر ملايين الموظفين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الصادر في نوفمبر الماضي، وذلك وفقًا لما كشفه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أكد أن القسم انتهى من مراجعة لائحة قانون الخدمة المدنية، وإرسالها إلى الحكومة لإقرارها.

وصدر قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر من العام الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونص فى مادته الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الدولة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق".

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على إصدار القانون، وانتهاء المدة المحددة لإصدار لائحته التنفيذية، التى كان من المقرر أن تصدر بحد أقصى فى الأول من فبراير الماضي، إعمالاً بمدة الثلاثة أشهر المحددة في القانون، إلا أن مدة مراجعة اللائحة من قبل المجلس، تجاوزت المدة القانونية، لكبر وأهمية قانون الخدمة المدنية.

وأثار قانون الخدمة المدنية، المخاوف لدى العديد من الموظفين، خاصةً أن المصلحة الحكومية، ستعمل على تقييم الموظف بعد سنتين من قانون الخدمة المدنية، فإذا كان تقييمه ضعيفًا ينقل إلى مكان آخر لمنحه الفرصة لإثبات كفاءته، وإذا تم تقييمه ضعيفا للمرة الثانية سيخرج من الخدمة نهائيًا، وتساءل البعض حول الحلول التي من الممكن أن تساعد الموظف على البقاء في منصبه.

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في هذا السياق، يقول "أحمد عبد الظاهر" المحامي الحقوقي، والمختص بالشأن العمالي، إنه على الموظف أو العامل بالقطاع الحكومي، تجنب إثارة المشكلات، فالدولة حاليًا ترغب في إقصاء كثير من العمال، لهذا سيتم استخدام ثغرات قانون الخدمة المدنية لإخراج الموظفين، وبالتالي يجب على العامل ألا يثير الشكوك والمشكلات حوله.

وشدد "عبد الظاهر" على ضرورة مسايرة الموظف لتيار العمل، بحيث يكون هناك مرونة في تغيير الأشياء والمواقف في العمل، بجانب التأقلم مع المواقف غير المألوفة في العمل، وفقًا لمتطلبات طبيعة عمله، بالإضافة إلى اليقظة والحذر، بحيث يكون الموظف حريصًا دائما على تطوير أدائه خاصة أن العمل سيعتمد على جانب كبير من المهارات المتطورة والتقنيات الحديثة والإلكترونية، لهذا يجب على العامل تطوير نفسه كي يجتاز اختبارات التقييم.

وأضاف المحامي الحقوقي، أن ضمان حق المواطن في وظيفته، يأتي بالإجراءات القانونية، فلكل موظف الحق في إقامة دعوى قضائية، لضمان حقه في الوظيفة، وعدم خروجه من الخدمة، والاحتفاظ بكل مستحقاته.

يشار إلى أن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال إن الدولة تستهدف الوصول بعدد موظفيها إلى 4 ملايين فقط، بحلول عام 2020، وذلك بخروج 200 ألف موظف سنويا إلى المعاش، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية، الذي سيسهم في إعادة هيكلة المصالح الحكومية، والمسمى الوظيفي، ويعيد تقييم الموظف من قبل متلقي الخدمة، ومن قبل رئيسه أيضا.