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الأزهر: بابا الفاتيكان يناصر الفقراء وينتقد النظام العالمي

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الأزهر: بابا الفاتيكان يناصر الفقراء وينتقد النظام العالمي الأزهر: بابا الفاتيكان يناصر الفقراء وينتقد النظام العالمي

التحرير

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قال الأزهر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك»، الجمعة، إن زيارة البابا فرانسيس إلى توثق ذكرى مرور 70 عامًا من التعاون لنشر السلام ونبذ العنف والتعصب، مصر.

وأضافت الصفحة أن «ضيف الأزهر اشتهر بمناصرة الفقراء وانتقاد النظام المالي العالمي ودعا لإنهاء الحرب الأهلية السورية».

 ويلتقي البابا خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويترأس قداس صلاة باستاد الدفاع الجوي، ثم يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسلام الذي يقام، السبت، بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وحول الفاتيكان، قالت الصفحة إنها «الدولة الوحيدة المدرجة بأكملها كموقع تراث عالمي، استمر بناؤها 100 عام وتضم قطعًا فنية تعود لعصر النهضة».

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التحرير

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