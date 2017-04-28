6 مليارات دولار انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من 2017  

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كشف وزير التجارة الخارجية والصناعة، طارق قابيل، عن انخفاض حجم الواردات المصرية خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29%.

وأضاف "قابيل" أن تلك الإجراءات انعكست إيجابًا على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز به من 12 مليار و 260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 6 مليارات و 591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بفارق 5 مليارات و 669 مليون دولار بما يمثل 46.24%.

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وقال: إن "التطور الإيجابي الذي شهدته التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا خلال الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية".

وأشار "قابيل" إلى أن ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، ساهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي سمح بتشغيل الطاقات المعطلة إلى جانب زيادة إنتاجية المصانع وإتاحة المزيد من فرص العمل.