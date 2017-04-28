صحيفة: تغريدة البابا عن مصر تابعها 12 مليون شخص

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سلطت صحيفة "ليستين دياريو" الدومينيكانية، الضوء على ما كتبه البابا فرانسيس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حين وصف نفسه بـ"حاج للسلام"، وأنه سيتوجه إلى مصر، طالبًا من متابعيه أن يصلوا من أجل رحلته إلى مصر كحاج للسلام، والتي تفاعل معها الملايين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وصلوا إلى 12 مليونا ونصف المليون متابع لتغريدة البابا.

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وأوضحت الصحيفة أن توصيف البابا لنفسه في الرسالة مشابه جدا للشعار الذي اختاره منظمو الرحلة وهو: "بابا السلام في مصر السلام"، مشيرة إلى أن البابا عقد عدة لقاءات في زيارته، منها حضور البابا فرانسيس مؤتمر السلام الذي تعقده مشيخة الأزهر بمصر.