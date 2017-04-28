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صحيفة: تغريدة البابا عن مصر تابعها 12 مليون شخص

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صحيفة: تغريدة البابا عن مصر تابعها 12 مليون شخص صحيفة: تغريدة البابا عن مصر تابعها 12 مليون شخص

التحرير

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سلطت صحيفة "ليستين دياريو" الدومينيكانية، الضوء على ما كتبه البابا فرانسيس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حين وصف نفسه بـ"حاج للسلام"، وأنه سيتوجه إلى ، طالبًا من متابعيه أن يصلوا من أجل رحلته إلى مصر كحاج للسلام، والتي تفاعل معها الملايين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وصلوا إلى 12 مليونا ونصف المليون متابع لتغريدة البابا.

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وأوضحت الصحيفة أن توصيف البابا لنفسه في الرسالة مشابه جدا للشعار الذي اختاره منظمو الرحلة وهو: "بابا السلام في مصر السلام"، مشيرة إلى أن البابا عقد عدة لقاءات في زيارته، منها حضور البابا فرانسيس مؤتمر السلام الذي تعقده مشيخة الأزهر بمصر.

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التحرير

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