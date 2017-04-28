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الرقابة الإدارية بقنا تكشف التلاعب في 251 ألف أسطوانة بـ13 مليون جنيه

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الرقابة الإدارية بقنا تكشف التلاعب في 251 ألف أسطوانة بـ13 مليون جنيه الرقابة الإدارية بقنا تكشف التلاعب في 251 ألف أسطوانة بـ13 مليون جنيه

التحرير

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كشفت هيئة الرقابة الإدارية بقنا، اليوم الجمعة، عن تلاعب مسؤولي بمصنع "hu" المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز المدعمة بمركز قفط؛ للاستيلاء على الأسطوانات المدعمة.

وتبين أن مسؤولي المصنع وقعوا عقودا مع شركة بتروجاس -المنوطة بتوريد الغاز- يلزم المصنع بإرسال بيان شهري للشركة بما تم تعبئته وفي حالة الزيادة يلتزم المصنع بسداد قيمة الأسطوانات الزائدة للشركة.

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وأفادت التحريات، بأن هناك 251 ألف أسطوانة بوتاجاز عقب مضاهاتها مع كميات الغاز المسلمة، تمت تعبئتها دون إخطار شركة بتروجاس أو سداد قيمتها خلال عام 2016.

وأضافت التحريات، أن حملة الرقابة كشفت أن المصنع أبلغ شركة بتروجاس بتعبئة قرابة 890 أسطوانة بوتاجاز، لكنه لم يبلغ الشركة بتعبئة 251 ألف أسطوانة بقيمة مليون ونصف جنيه، إضافة إلى حصول المصنع على دعم من الدولة لتعبئة تلك الأسطوانات بقيمة 12 مليون جنيه، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدولة.

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التحرير

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