الشريف: مجلس النواب يدعم الاتفاقات المتبادلة بين مصر والصين

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أكد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف دعم المجلس للاتفاقيات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والصينية، وتطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الشريف مساء أمس هان شان فو وزير الزراعة الصيني، والوفد المرافق له بحضور السفير الصيني بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما أعرب الشريف عن شكره لدولة الصين برلماناً وحكومة وشعباً لدعمها الدائم لمصر فى جميع المحافل الدولية، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات المصرية الصينية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

ووصف العلاقات البرلمانية بين البلدين بـ"المتميزة"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إنشاء جمعية صداقة مصرية صينية يهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين.

وأعرب الشريف عن تطلعه لتدعيم طريق الحرير التجارى بين مصر والصين لتوطيد العلاقات بين البلدين .

من جانبه أعرب وزير الزراعة الصينى عن سعادته البالغة لزيارته إلى مصر، مؤكداً تعزيز الشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الزراعى بين البلدين.

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وأكد أن التعاون الزراعي بين البلدين سيكون قائما على تحديث الحبوب والمنتجات الزراعية، وكشف عن زيارته لبعض الشركات الصينية فى مصر مؤخراً، مشيراً إلى أن أغلب هذه الشركات تعمل فى مجال الزراعة.

وأكد أن الرئيس الصينى طرح مبادرة لاستثمار 60 مليار دولار للتعاون الصينى الإفريقي وفي مقدمتها مصر.

كما نقل الوفد الصيني خالص تحيات رئيس مجلس النواب الصينى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال إن الصين ترحب بأى وفد برلماني مصرى فى أى وقت يراه مناسباً .

وفى نهاية اللقاء، أهدى الشريف للوزير الصينى ميدالية المجلس بمناسبة مرور 150 سنة على إنشاء البرلمان .