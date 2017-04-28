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صحيفة فنزويلية: زيارة البابا لمصر رسالة تضامن مع الأقباط

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صحيفة فنزويلية: زيارة البابا لمصر رسالة تضامن مع الأقباط صحيفة فنزويلية: زيارة البابا لمصر رسالة تضامن مع الأقباط

التحرير

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قالت صحيفة "ناثيون" الفنزويلية، إن رحلة البابا فرانسيس، تعتبر زيارة دبلوماسية ودينية في آن واحد، حيث يتوقع أن تعتبر رسالة تضامن مع الطائفة المسيحية بعد سلسلة من هجمات داعش عليهم، كما تهدف لتحسين العلاقات مع الزعماء المسلمين، وسيتم الاحتفال بقداس العام في استاد الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تعد الأولى من البابا لشيخ الأزهر بعدما قطع الأزهر العلاقات مع الفاتيكان في عام 2011، عندما طالب البابا بنديكت السادس عشر من حماية الأقلية المسيحية، بعد الهجوم على كنيسة إمبابة، في عشية العام الجديد الذي أسفر عن مصرع أكثر من 20 قبطيا، ولكن البابا فرانسيس سعى لإرجاع العلاقات خاصة مع جهود الرئيس عبد الفتاح لمكافحة التطرف، ودعم الحوار بين الأديان.

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وأكدت الصحيفة أن البابا فرانسيس ليس قلقًا، ولن يستخدم عربة مدرعة كأسلافه في الرحلات إلى الخارج، وأنه أصر على الرحلة حتى بعد استهداف كنيستين في مصر بالإسكندرية وطنطا قبل زيارته بأيام.

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التحرير

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