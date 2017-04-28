لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟

شيماء مصطفى

تعتبر الكوسة من أهم أنواع الخضروات، لاحتوائها على العديد من المعادن كالفوسفور والمغنيسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس واليود والكبريت، واحتوائها أيضًا على بعض الفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان، كما تتميز الكوسة أيضا بحتوائها على كمية كبيرة من المياه التي تصل نسبتها إلى 95%، وذلك يساعد على التخلص من مشكلة الجفاف.

وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية عند تناول الكوسة، أبرزها :

- تدعم جهاز المناعة في الجسم بشكل عام وهذه من الصفات المهمة والأساسية.

- تعتبر من النباتات التي تساعد على نمو العظام وبالتالي الأسنان.

- تدر البول وتفتت الحصى والرمل

- تخفف من حرارة المرضى الذين يعانون ارتفاعا في درجة حرارتهم ، كما تخفف من حدة العطش أيضًا.

- تعمل على تنشيط الكبد.

- تهدئ الأعصاب بشكل عام وتستخدم في علاج الأمراض النفسية وتوصف عادة للمصابين بالأمراض النفسية والضعف الذهني الذي يعاني منه كبار السن عادة.

- تطهر وتلين المعدة والأمعاء.

- تساعد على خفض ضغط الدم.

- تفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية وتنقح البشرة وترطبها وتنعشها.

- تساعد على تقوية وتحسين الذاكرة.

- تساعد على تسكين آلام التهابات المجاري البولية والآلام التي تتعرض لها المثانة والوقاية من أورامها.

- تساهم في معالجة أمراض والتهابات الصدر كالسعال وغيره.

- تساعد على إنقاص الوزن.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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