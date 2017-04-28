بابا الفاتيكان يصل القاهرة في زيارة تاريخية

القاهرة - طه عبيد:

وصل البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، في زيارته الأولى إلى مصر، والتي تستغرق يومين.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ويلتقي بابا الفاتيكان خلال الزيارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

كما يُلقي بابا الفاتيكان كلمة في ختام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، فضلًا عن المشاركة في الصلاة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية، وذلك بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية في مصر.

ويقيم البابا فرانسيس قداسًا غدًا السبت يحضره 25 ألف شخص، في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

واستعدت مصر مبكرًا لتلك "الزيارة التاريخية"، إذ عززت قوات الجيش والشرطة من تواجدهما في المناطق التي سيمر بها بابا الفاتيكان.