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أردوغان: لن نسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا

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أردوغان: لن نسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا أردوغان: لن نسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القاهرة - (مصراوي): 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، في القمة الثامنة لمؤسسة مجلس الأطلسي البحثية، إن بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء دولة شمالي سوريا، ولن تبقى مكتوفة الأيدى حيال من يحاولون إنشاءها، بحسب ما جاء في وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أردوغان إن تركيا تعارض تقسيم سوريا، وتقف إلى جانب وحدة ترابه، مشيرا إلى عزم أنقرة على مواصلة محاربة الإرهاب داخل تركيا وخارجها.

وطالب أردوغان كل شركائه وحلفائه بالتضامن معنا في محاربة الإرهاب الداخلي والخارجي".

وأكد أنهم سيواصلون اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال استمرت التهديدات نحو بلاده.

وبيّن أن تركيا دولة قانون، وتستخدم حقوقها وفقاً للقوانين، وستواصل ذلك.

وأوضح أنهم لن يسمحوا أبداً بإنشاء حزام إرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا.

ووصف أردوغان الذين يحاولون إنشاء دولة شمالي سوريا بـ"الجهلة"... مؤكداً أن بلاده لن تبقى دون رد حيال هؤلاء.

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مصراوي Masrawy

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