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بالصور.. مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"

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مصراوي Masrawy

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس "الدبلة"مصور يبتكر طريقة تصوير للعروسين على انعكاس

كتب - هشام عواض:

التقاط صور الزفاف شئ مهم للعروسين حتى يحتفظان بذكرى هذا اليوم الهام في حياة كل منهما، وفي الفترة الأخيرة أصبح مصوروا الأفراح ليسوا فقط من خلال استديوهات التصوير بل أنها مهنة يحترفها بعض الهواة دون الحاجة إلى اقتناء مكتب أو ستوديو، فقط أونلاين يمكن حجز المصور وفقًا لاختلاف صوره عن الرائج.

أحد هذه الأشكال المختلفة لاتقاط صور الزفاف، هي التي ابتكرها مصور حفلات الزفاف بيتر آدمز شون، وأطلق على أسلوبه المميز اسم "RingScapes"، بحسب صحيفة "metro" البريطانية.

والتقطت صور زفاف بيتر آدمز شون للزوجين كما رأها من خلال أصدقائهم وعائلاتهم حرفيًا.

ويتميز"شون"، الذي ولد في مدينة شيفيلد البريطانية ولكنه الآن يعيش في أستراليا، بتصوير انعكاس العروسين في عيون أحبائهم وضيوف حفل الزفاف، حتى يصير حرفيًا أن العروسين في عيون ضيوفهم.

وبجانب هذا الأسلوب ابتدع أسلوب آخر وسماه "RingScapes"، وهو تصوير انعكاس العروسين، على خواتم زفافهم، مما يعطي طابعًا فريدًا للصور.

وقال "شون"، لصحيفة "Metro"، " منذ أن اشتريت كاميرتي الشخصية وأنا دائمًا أفكر في كيف ابدع في التصوير وأسلك طريق مختلف في التصوير".

وأضاف المصور البريطاني، في 2014 بدأت التصوير بأسلوب استخدام خاتم الزفاف كمرآة وأصور انعكاس العروسين على خاتم الزفاف".

ودخلت صور "شون" في جوائز لوب الدولية في عام 2014 ، لكنه لم يحصل على أي جوائز، بعدما اعتبر الحكام إن الصور "غير واقعية".

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