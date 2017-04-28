ميتسوبيشي تحتفل بمرور 100 عام على سيارتها «PHEV»

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احتفلت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بمرور 100 عام على إنتاج سيارتها الشهيرة "PHEV"، وذلك بإعادة إنتاجها فى صورة مغايرة للنسق المعتاد للسيارة الرياضية متعددة الأغراض.

وبحسب موقع "أوتو بلوج" المتخصص في شئون السيارات، فإن الشركة اليابانية قامت بإعادة تصميم السيارة التي تم إنتاجها لأول مرة عام 1917، لتمثل بذلك احتفالًا خاصًا بمرور 100 عام على إنتاجها.

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وقدمت الشركة نسخة جديدة من سيارتها "أوتلاندر PHEV" بمحرك بسعة 2800 CC، ويتكون من 4 سلندر ويعطى زيادة في القوة عن النسخة السابقة من السيارة 35 حصان.

وزودت الشركة اليابانية السيارة بإصدار كهربي "هجين" يستطيع العمل مع نوعين من الوقود وبسعة 2000 CC، وذلك في إطار التوجه العالمي للشركة نحو إنتاج إصدارات كهربية وهجين.