«احترس.. 4 غرامات في الشارع».. منها رش الأرض بالمياه يكلفك 1000 جنيه

شيماء مصطفى

في دول العالم المتقدمة يتم تشديد العقوبات على كل من يقوم بفعل من شأنه تشويه المظهر الجمالي للشوارع، والتي وصلت إلى حد تطبيق غرامة خاصة على إلقاء أعقاب السجائر في الشوارع، واستدعت الحالة التي وصلت إليها الشوارع في مصر ، ضرورة وجود قرارات مشددة بغرامات على من يتسبب في تشويه الشوارع بأفعال غير محسوبة.

رش المياه

وكانت آخر الغرامات التي أقرها المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، وبلغت نحو ألف جنيه، على كل من يرش الشوارع بالمياه خلال الصيف، للحد من استهلاك المياه خلال تلك الفترة.

وأكد مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن عمليات رش المياه تكثر في مدن وقرى المحافظة بشكل غير مسبوق خلال فترة الصيف، ولا بد من التوعية والمواجهة للحفاظ على مياه الشرب.

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ذبح الأضاحي

وفي سبتمبر الماضي، كان قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بفرض غرامة 50 ألف جنيه لمن يذبح الأضحية أمام المنازل بشوارع الغردقة، مؤكدًا أن ذلك القرار جاء موافقًا لقانون وزارة البيئة على أن يتم الذبح بمجازر المحافظة، وأن المجازر مهيأة لذبح أي عدد من الأضاحي.

إلقاء المخلفات

ومنذ عامين، أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات سابقًا، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات عاجلة بسرعة تفعيل بعض مواد قانون النظافة، مشيرةً إلى أنه سيتم فرض غرامات على المواطنين والمحال التجارية التي تلقي بمخلفاتها في الشارع، وستتراوح الغرامة بين 500 و5 آلاف جنيه، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء طالب الأحياء ومجالس المدن بتكثيف وجودهم في الشوارع وضرورة صيانة معدات وسيارات القمامة المتراكمة في جراجاتها.

التعدي على الشوارع

وفي نفس العام، قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية سابقًا، بتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه على أصحاب المحال الذين يتعدون على حرم الشارع، ونبه المحافظ على شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة بمدينة الزقازيق.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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