اختيار 5 مقرات لـ"مياه شرب الوادي الجديد"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان تلقي مصراوي، نسخة منه: "إنه جرى تدبير 5 مقرات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع مقر بكل مركز من المراكز الإدارية الخمسة، وذلك لمباشرة أعمالها".

وأكد الزملوط، انتهاء آليات لنقل الأصول والممتلكات من الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية إلى ملكية فرع الشركة القابضة الجاري إنشاؤها بالمحافظة.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من نقل الأصول والمرافق، ستنشئ الشركة معامل جديدة لتحليل المياه، ورفع كفاءة جميع المحطات؛ بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.