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توصيل المرافق لقرية الأمل في الوادي الجديد

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توصيل المرافق لقرية الأمل في الوادي الجديد توصيل المرافق لقرية الأمل في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

جهاز تعمير الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأ جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الجمعة، توصيل المرافق لقرية "الأمل" بمركز باريس، بإجمالي 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة أرض الملك شمال المركز.

وقال رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، المهندس عبد الرازق أحمد، في تصريح لـ" مصراوي": "إنه جرى توصيل الكهرباء، فيما يستمر حاليًا البت المالي لأعمال خطوط المياه والصرف الصحي".

وأضاف عبد الرازق أن مشروع أرض الملك، بدأ تنفيذه منذ عامين من قِبل جهاز التعمير بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث خُصص 405 فدان أرض استصلاح زراعي، بواقع 50 منزلاً ريفيًّا، و5 أفدنة لكل شاب تنطبق عليه المواصفات والشروط، وذلك ضمن توجهات الدولة لمساعدة الشباب، من أجل الاستقرار وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية.

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