«فينجر» يشيد بـ«آلي» ويرد على تصريحات «مورينيو»

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شدد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال، على أهمية تواجد الفريق ضمن الأربعة الكبار "التوب فور"، للمشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام توتنهام هوتسبير، الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال فينجر: "الأولوية بالنسبة لنا التواجد ضمن التوب فور، يجب علينا التركيز على الأمور المهمة، ولا أنظر أننا سننهي الموسم خلف توتنهام في الترتيب"، وفيما يتعلق بكلام مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الذي قال إن المنافسة ستكون بين يونايتد، آرسنال، ليفربول، للتواجد على المركز الرابع بعد حسم الثلاث الأوائل لصالح تشيلسي وتوتنهام والسيتي، أجاب "لا أعتقد ذلك".

وعن أخبار الفريق والغيابات، قال المدير الفني لفريق أرسنال: "الشكوك لدينا تتمثل في كوسيلني، الأخبار التي وصلتنا أمس كانت إيجابية وقد يكون جاهزًا للقاء توتنهام غدًا".

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وفيما يتعلق برحيله أو بقاءه داخل أروقة أرسنال، أجاب فينجر قائلآ: "قبل مباراة مثل هذه المباراة لا يمكنني أبدا أن أفكر في أمر كهذا، ولا أعلم متى سيتم الإعلان عن مستقبلي مع النادي".

وتابع فينجر بالحديث عن ديلي آلي نجم توتنهام قائلآ: "ديلي ألي يلعب بشكل جيد لقد سجل 16-17 هدفًا وهذا الأمر رائع للاعب في عمره، توتنهام فعلوا ماهو صائب في شراءه".