أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«فينجر» يشيد بـ«آلي» ويرد على تصريحات «مورينيو»

Google+ Print
«فينجر» يشيد بـ«آلي» ويرد على تصريحات «مورينيو» «فينجر» يشيد بـ«آلي» ويرد على تصريحات «مورينيو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شدد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال، على أهمية تواجد الفريق ضمن الأربعة الكبار "التوب فور"، للمشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام توتنهام هوتسبير، الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال فينجر: "الأولوية بالنسبة لنا التواجد ضمن التوب فور، يجب علينا التركيز على الأمور المهمة، ولا أنظر أننا سننهي الموسم خلف توتنهام في الترتيب"، وفيما يتعلق بكلام مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الذي قال إن المنافسة ستكون بين يونايتد، آرسنال، ليفربول، للتواجد على المركز الرابع بعد حسم الثلاث الأوائل لصالح تشيلسي وتوتنهام والسيتي، أجاب "لا أعتقد ذلك".

وعن أخبار الفريق والغيابات، قال المدير الفني لفريق أرسنال: "الشكوك لدينا تتمثل في كوسيلني، الأخبار التي وصلتنا أمس كانت إيجابية وقد يكون جاهزًا للقاء توتنهام غدًا".

شاهد أيضا

وفيما يتعلق برحيله أو بقاءه داخل أروقة أرسنال، أجاب فينجر قائلآ: "قبل مباراة مثل هذه المباراة لا يمكنني أبدا أن أفكر في أمر كهذا، ولا أعلم متى سيتم الإعلان عن مستقبلي مع النادي".

وتابع فينجر بالحديث عن ديلي آلي نجم توتنهام قائلآ: "ديلي ألي يلعب بشكل جيد لقد سجل 16-17 هدفًا وهذا الأمر رائع للاعب في عمره، توتنهام فعلوا ماهو صائب في شراءه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»