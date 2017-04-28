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«ماركا»: قريبا.. دي خيا الحارس الأغلى في العالم

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«ماركا»: قريبا.. دي خيا الحارس الأغلى في العالم «ماركا»: قريبا.. دي خيا الحارس الأغلى في العالم

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد بدأ التحرك لضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من صفوف مانشستر يونايتد، حيث من المنتظر أن يصبح دي خيا الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك إتقاف بالفعل بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم الحارس مقابل 5 أو 6 سنوات نظير مبلغ مالي سيتراوح ما بين 70 إلى 75 مليون يورو، ليحطم بالتالي الرقم القياسي لبوفون الحارس الأغلى في التاريخ عندما إنتقل من صفوف باركا إلى يوفنتوس مقابل 54 مليون يورو منذ 15 عاما.

وأشارت إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع دي خيا لها 3 أسباب، أولها حاجة الفريق الملكي إلى تدعيم ذلك المركز والسبب الثاني صغر سن الحارس البالغ من العمر 26 عاما والسبب الثالث إمتلاك الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني له تأثير كبير على العمليات التسويقية في النادي.

وفيما يلي قائمة أغلى 10 حراس في التاريخ:

1- جيانلويجي بوفون: من بارما إلى يوفنتوس مقابل 54 مليون يورو في موسم 2001- 2002

2- تولدو: من فيورنتينا إلى إنتر مقابل 28 مليون يورو في موسم 2001- 2002

3- ديفيد دي خيا: من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 25 مليون يورو في موسم 2011- 2012

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4- مانويل نوير: من شالكة إلى بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو في موسم 2011- 2012

5- سيباستيان فري: من إنتر إلى بارما مقابل 20 مليون يورو في موسم 2001- 2002

6- أنجيلو بيروزي: من يوفنتوس إلى إنتر مقابل 19 مليون يورو في موسم 1999- 2000

7- أنجيلو بيروزي: من إنتر إلى لاتسيو مقابل 17 مليون يورو في موسم 2000- 2001

8- يان أوبلاك: من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 16 مليون يورو في موسم 2014- 2015

9- بيتر تشيك: من تشيلسي إلى أرسنال مقابل 14 مليون يورو في موسم 2015- 2016 

10- سيباستيان فري: من كان إلى إنتر مقابل 14 مليون يورو في موسم 1998- 1999

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